Octobre Rose : Le club Soroptimist international de Saint-Martin se mobilise contre le cancer du sein

Octobre 2020 célèbre la 27ème campagne d’information sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein ! L’occasion pour le Club Soroptimist International de Saint-Martin de se mobiliser !

Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer du sein, la campagne d’information de l’Association Ruban Rose a pris une ampleur sans précédent : désormais la campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre d’acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.

Si depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la recherche médicale ou pour la qualité de vie des malades ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat contre la maladie. C’est aussi la vocation de l’Association, qui depuis 2004 a concrétisé cet engagement en faveur de la recherche, grâce à ses Prix Ruban Rose : plus de trois millions trois cent mille euros ont ainsi été reversés à plus de 60 équipes de chercheurs depuis la création de ces Prix.

Le club Soroptimist : « gagnons le combat »

A l’occasion de cette 27ème édition, le Club Soroptimist International de Saint-Martin s’est mobilisé en se rendant dans les Jardins de la Collectivité, à l’aéroport de Grand-Case, au rond-point d’Agrément devant la statue Lady Liberty et a adressé le message suivant « Covid oblige, notre mois rose 2020 est restreint, mais notre message est encore et toujours d’inciter les femmes de Saint-Martin à prendre soin de la santé de leurs seins : palper et toucher souvent, mammographie, visite chez le gynécologue… détecter le plus tôt possible. Gagnons le combat » ! _AF