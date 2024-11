OCTOBRE ROSE : Franc succès pour la 3ème édition des Raquettes Roses

Dimanche dernier, le KKO Beach Club organisait la troisième édition des Raquettes Roses, tournoi caritatif entre femmes pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein et récolter des fonds pour le service d’oncologie du centre hospitalier Louis Constant Fleming.

40 femmes, soit 20 équipes de duos de joueuses, se sont affrontées sur le sable de la plage de la Baie Orientale à partir de 14h. L’esprit de compétition s’est marié parfaitement avec l’ambiance conviviale de cet évènement rassembleur, dédié à une grande cause : la lutte contre le cancer du sein. Avec pour objectif de sensibiliser toutes les femmes au dépistage lors d’un moment sportif placé sous le signe du partage, toute l’équipe du KKO Beach Club se réjouit du succès de cette troisième édition. Le public, venu en masse, n’a pas manqué d’encourager les joueuses qui ont donné un spectacle sportif inoubliable. Chacun des matchs de 7 minutes fut disputé dans la joie et la bonne humeur. Au terme de la compétition rose, ce sont Marion et Magalie qui remportent la victoire à 15-12 contre Cécile et Noémie. Ksénia et Claire montent sur la troisième marche du podium, et Marine et Ombeline s’arrachent la quatrième place. Après l’effort, les participantes se sont détendues le corps et l’esprit lors d’une séance de yoga donnée par Marine. L’incontournable tombola est venue clôturer l’évènement avec brio, grâce à la générosité des nombreux sponsors. L’équipe du KKO Beach Club tient à remercier chaleureusement les membres de l’association, les joueuses, la CPTS de Saint-Martin, la DRAJES et la Collectivité. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter