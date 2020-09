Nouvelle règle sanitaire à Juliana : Le délai du test n’est plus de 72 mais 120 heures !

Le gouvernement de Sint Maarten vient d’annoncer que toute personne provenant d’un pays à risque élevé au Covid-19 ou modéré et arrivant sur son territoire doit présenter les résultats négatifs d’un test PCR datant de 120 heures (5 jours) et non plus de 72 heures (3 jours). L’embarquement sera également refusé par les compagnies aériennes aux personnes présentant des symptômes grippaux et/ou de la fièvre.

1. Un test rt-PCR pour le virus SARS-COV-2 obtenu à partir d’un prélèvement naso-pharyngé uniquement et effectué dans les 120 heures avant le départ pour Sint Maarten (dernière étape en cas de vols de correspondance) est requis pour tous les voyageurs en provenance d’un pays. qui est classé comme un risque élevé ou modéré. D’autres tests tels que des tests d’anticorps ou des tests d’antigène et des tests effectués en dehors de cette période de 120 heures ne seront pas acceptés.

2. Les voyageurs résidant et voyageant depuis un pays à faible risque sont exemptés du test rt-PCR obligatoire.

3. Les voyageurs qui résident dans un pays à faible risque mais qui ont visité un pays à risque modéré ou élevé dans les 14 jours précédant le départ pour Sint Maarten, doivent également subir un test rt-PCR pour le virus SARS-COV-2 effectué dans les 120 heures précédant au départ pour Sint Maarten (dernière étape en cas de correspondance).

4. Le résultat original de ce test doit être téléchargé dès que possible dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation sanitaire afin d’être traité. Le traitement prend 6 à 8 heures. Le résultat du test doit clairement spécifier le nom du laboratoire, le nom du sujet du test, la date du test, le type de test administré et comment l’échantillon de test a été obtenu. Les déclarations dactylographiées, écrites ou par courrier électronique de médecins ou de non-laboratoires ne seront pas acceptées.

5. Les enfants de 10 ans et moins sont exemptés du test rt-PCR obligatoire. Dès le lendemain du 10e anniversaire, un test rt-PCR doit être soumis. _AF

• Risque élevé de transmission

• Andorre

• Aruba

• Bahamas

• Belgique

• Brésil

• Bulgarie

• Colombie

• Costa Rica

• République Dominicaine

• Equateur

• Guyane française

• Groenland

• Haïti

• Hong Kong

• Inde

• Kroatia

• Luxembourg

• Malte

• Maroc

• Monaco

• Panama

• Philippines

• le Portugal

• Porto Rico

• Roumanie

• Saint Martin

• Singapour

• Espagne

• Suriname

• Venezuela

• Emirats Arabes Unis

• les États-Unis d’Amérique

• Îles Vierges américaines

• Risque modéré de transmission

• Antigua-et-Barbuda

• L’Autriche

• Australie

• Barbade

• Bermudes

• Îles Vierges britanniques

• Canada

• Chine

• Cuba

• Curacao

• Chypre

• République Tchèque

• Danemark

• Estland

• Allemagne

• Finlande

• France

• Géorgie

• Grèce

• Guadeloupe

• Guyane

• Hongrie

• Islande

• Irlande

• Italie

• Jamaïque

• Japon

• Lettonie

• Lituanie

• Malaisie

• Martinique

• Mongolie

• Pays-Bas

• Nouvelle-Zélande

• Îles Mariannes du Nord

• Norvège

• Pologne

• le Portugal

• Rwanda

• Slovénie

• Slovaquie

• Corée du Sud

• Saint-Vincent-et-les Grenadines

• Suède

• Suisse

• Taïwan

• Thaïlande

• Trinité-et-Tobago

• Tunisie

• Îles Turques et Caïques

• Uruguay

• Royaume-Uni

• Faible risque de transmission

• Anguilla

• Bonaire

• Îles Caïmans

• Dominique

• Grenade

• Montserrat

• Saba

• Saint Barthélemy

• Saint-Christophe-et-Niévès

• Sainte-Lucie

• Saint Eustache