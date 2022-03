Nouvelle randonnée culturelle de l’ACS ZEPIN : « Colombier sur la trace des ancêtres »

Le dimanche 27 février dernier, l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive Zone d’Education Prioritaire des Iles du Nord) a organisé sa randonnée culturelle guidée sur les hauteurs de Colombier.

Après une première édition organisée il y a déjà plus d’un an (le dimanche 23 février 2021), l’édition 2022 proposait deux parcours de difficultés de marche aux participants, pour une même histoire contée à partir de la frontière au niveau du « Dutch Wall ».

Tout au long des divers arrêts prévus durant le parcours, les randonneurs ont pu découvrir l’histoire du hameau de Colombier, après l’époque de l’esclavage jusqu’aux années 1960, ainsi que celle de la délimitation entre les parties française et néerlandaise.

Au point de retour, les participants ont pu savourer d’appétissants journey cakes aux galettes de légumes traditionnellement cultivés dans le terroir et un bush tea astucieusement préparé pour pallier aux courbatures.

Le Président de l’ACS ZEPIN, Xavier Mirre-Minori tient à remercier Vernicia, de l’association Nature Valley Colombier, pour le lieu d’accueil dédié, et René-Jean pour son intervention sur la délimitation. La manifestation s’est terminée par un quiz et de jolies plantes offertes par l’association, qui œuvre pour la promotion de la culture, du bien-être, et qui est aussi sensible à l’environnement et à sa protection.

Ouverte à tous publics, l’ACS ZEPIN continue ses activités en proposant, ce samedi 19 mars, sa deuxième édition intitulée « Cap sur Tintamarre », qui consiste en la visite culturelle guidée de cet îlet riche d’histoires.

Plus d’informations au 0690 369 620.

