Nouvelle campagne de vaccination organisée ce samedi 10 avril à Sandy-Ground

Après le succès de la première opération de vaccination qui s’est tenue le samedi 27 mars dernier à Quartier d’Orléans, la Préfecture des Iles du Nord et l’Agence Régionale de Santé (ARS) mettent en place le même dispositif de proximité ce samedi 10 avril à l’école primaire Jérôme Beaupère à Sandy-Ground de 8h à 12h et de 13h à 17h.

L’ensemble de la population de plus de 18 ans est invitée à venir se faire vacciner, muni d’un justificatif de domicile (facture électricité, téléphone, eau…).

La vaccination est gratuite, sans rendez-vous et le vaccin utilisé est Moderna.

D’autres opérations sont d’ores et déjà prévues :

• Samedi 17 avril à la Maison Solidarité Famille de Concordia

• Samedi 24 avril à la Maison Solidarité Famille de Quartier d’Orléans

La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Agence Régionale de Santé rappellent que l’objectif de la vaccination est de diminuer le nombre de formes graves et par conséquent la mortalité due au virus.

Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming poursuit les vaccinations avec Pfizer Bio Ntech, sur rendez-vous du lundi au vendredi le matin et l’après-midi.

La prise de rendez-vous se fait via le site sante.fr.

Le vaccin Astra Zeneca est également disponible à Saint-Martin, directement auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages femmes.