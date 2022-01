NOUVEL AN : Certains des plus beaux et plus chers yachts au monde sont à Saint-Barth

Comme chaque année Saint-Barth accueille quelques-unes des personnes les plus riches de la planète dont la plupart séjournent sur leur mégayacht.

Dans le port de Gustavia sont à quai Metis, yacht de 63 mètres de long appartenant au fondateur de Dermapharm, Wilhelm Beier, dont la fortune est estimée à 3 milliards de dollars ; Dream ancien navire de passagers reconverti en yacht en 2018. Il appartient au Grec George Prokopiou, fondateur de Dynacom spécialisée dans le transport du gaz naturel et dont la fortune est estimée à 2 milliards de dollars. IL qui peut accueillir jusqu’au 36 passagers, a coûté 150 millions et nécessite 15 millions de frais d’entretien et de maintenance par an.

Tout comme Dream, Illusion aussi à quai n’est pas disponible à la location. Il a coûté 45 millions et appartient à Brett Alexander Palos, gendre de Philipp Green milliardaire installé à Monaco surnommé «The King of the High Street».

Resilience est aussi présent à Saint-Barth. Il appartient à Geoff Wilding est le président exécutif et le principal actionnaire de Victoria Carpets, entreprise écossaise qui fabrique et distribue une large gamme de moquettes. Victoria est connue pour avoir fourni le tapis rouge du mariage royal de Prince William et Catherine Middleton.

Dans la baie de Gustavia mouillent Planet Nine, yacht à vendre au prix de 85 millions de dollars appartenant à l’un des héritiers du baron Rothschild, Nat Rothschild ; Gene Machine appartenant à Jonathan Marc Rothberg, américain connu pour ses recherches sur l’ADN ; Laurentia (56 m et 50 millions de dollars ) ; Olivia O yacht de 88 m et 200 millions de dollars appartenant au milliardaire Eyal Ofer installé à Monaco et ayant fait fortune dans l’immobilier ; Titania (71 m, 50 millions de dollars) ; Triumph (65 m et 80 millions de dollars) ; Moskito (55 m et 45 millions de dollars).

Autres yachts disponibles à la location et présents à Saint-Barth, Axioma (72 m), Sycara V (68,2m), Okto (66,4 m). Les tarifs sont respectivement de 549 000, 495 000 et 400 000 euros la semaine. Les deux premiers ont une capacité de 12 invités pour 20 et 16 membres d’équipage, le troisième 11 invités et 17 membres d’équipage.

Enfin Eclipse, le mégayacht de 162 mètre de long de Roman Abramovitch est comme chaque année dans les eaux des îles du Nord. Depuis quelques années, il n’est plus le plus long bateau au monde.

Flying Fox, yacht de 136 mètres, dont la propriété avait été attribuée au dirigeant d’Amazon (mais démentie par l’entreprise) a quitté les eaux de Sint Maarten pour les îles vierges. Le bateau est disponible à la location au prix minimum de 3 millions de dollars la semaine.