Noël solidaire 2020 du Leo Club Safari : un grand merci à tous !

Même en période de crise, la générosité ne s’est pas arrêtée ! La deuxième édition de la collecte de jouets du Leo Club SAFARI en partenariat cette année avec Office Fournitures et GymFit, pour les enfants défavorisés a rencontré un vif succès.

Grâce à votre générosité, ce n’est pas moins de 226 jouets et livres qui ont ainsi été récoltés, 226 enfants qui ont eu les yeux remplis d’étoiles, 226 sourires que nous avons pu offrir pour Noël !

Les jouets et livres ont été distribués dans une école de Quartier d’Orléans à des bénéficiaires de l’association AIDES et à plus de 100 enfants dans différents quartiers de l’île.

Cette action nous tenait à cœur et permet de prouver que les jeunes sont aussi ambassadeurs de solidarité et générosité.

Le Leo Club SAFARI vous dit encore merci pour votre générosité et vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.