NAVIGATION – VOILE : Le navigateur Guirec Soudée peaufine sa préparation à Saint-Martin

Revenu de sa première traversée de l’Atlantique à la rame, Guirec Soudée s’est arrêté sur l’île de Saint-Martin pour se préparer à reprendre la mer dans l’autre sens

Aventurier-navigateur originaire de Bretagne, dans les Côtes-d’Armor sur une petite île, Guirec Soudée s’est fait connaître du public lors de son premier tour du monde à la voile en compagnie d’une petite poule rousse prénommée Monique, périple qui a duré 5 ans. Fort de son expérience, Guirec s’est lancé un nouveau défi : traverser l’Atlantique à la rame à bord d’un bateau transocéanique de 8m de long. Parti le 15 décembre dernier des Canaries, le jeune marin a rejoint les terres de Saint-Barth après 74 jours et plus de 5000km.

Le retour n’était initialement pas prévu mais rien n’arrête Guirec qui a choisi le club de Manu et Cécile, le « Wind Adventures » à Orient Bay, pour s’entrainer physiquement avant de reprendre les rames pour une durée de 10 à 12 jours par jour. Monique n’est cette fois pas de la partie maritime même si la poulette aurait bien aimé se joindre à Guirec dans cette nouvelle aventure. La configuration du bateau ainsi que la grande probabilité de ce dernier à se retourner ont été deux raisons suffisantes pour laisser Monique en retraite méritée et en toute sécurité en Bretagne. Ce bateau étudié pour ce type de traversée n’offre aucun confort, impossible de s’y tenir debout ou d’y marcher, et vu la taille réduite de l’habitacle, 1m², le repos se fait toujours dans la même position en étant constamment au ras de l’eau, donc trempé.

Mais l’enthousiasme de Guirec reste intact, fier de faire cette traversée à la seule force des bras sur un bateau de plus d’une tonne. Petit au milieu de nulle part, à la rencontre des animaux marins, baleines, tortues, dauphins. La traversée de retour s’annonce néanmoins bien plus mouvementée qu’à l’aller, quand un autre navigateur a déjà réalisé cet exploit en 130 jours, Guirec Soudée vise quant à lui une traversée en 80 jours. Il repartira de Cape Cod le 8 juin prochain, direction Brest. Les expéditions du navigateur qui a le vent en poupe sont largement suivies sur les réseaux sociaux. Et après ? Route du Rhum l’année prochaine et le Vendée Globes en 2024 ! _Vx

Instagram : guirecsoudeeadventure

Facebook : Guirec Soudée Adventure