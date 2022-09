NAVIGATION / Pont de Simpson Bay : perturbation du trafic maritime jusqu’au 15 septembre

Des travaux d’entretien préventif ont débuté ce jeudi 8 septembre sur le pont de Simpson Bay. Ces travaux qui se poursuivront jusqu’à ce jeudi 15 septembre 2022 inclus entraînent des changements d’horaires quant à l’ouverture du pont.

La Simpson Bay Lagoon Authority (SLAC), responsable de la gestion du lagon de Simpson Bay côté hollandais dont l’exploitation et la maintenance des ponts, informait mercredi dernier les opérateurs maritimes, les propriétaires de bateaux et la population que des travaux d’entretien préventif nécessaires seront effectués sur le pont de Simpson Bay. Les travaux d’entretien du pont ont donc commencé le jeudi 8 septembre pour une durée d’une semaine. Fin du chantier le jeudi 15 septembre 2022. Les ouvertures prévues du pont de 9h30 et 10h30 sont annulées pendant cette période, ce qui permettra aux peintres et aux équipes d’entretien de travailler entre 8h30 et 11h30 et de 11h30 à 15h00, sans entrave. Le pont de Simpson Bay ouvrira donc exceptionnellement à 8h30 et à 11h30 jusqu’au jeudi 15 septembre et les ouvertures régulières à partir de 15h00 sont maintenues. En dépit de la nécessité d’effectuer ces travaux de maintenance, la Simpson Bay Lagoon Authority s’excuse auprès des usages du trafic maritime et des parties prenantes pour tout inconvénient que cela pourrait causer et les remercie pour leur coopération. Reprise des horaires normaux d’ouverture du pont de Simpson Bay le vendredi 16 septembre 2022. _Vx

