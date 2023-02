NAVIGATION : Le méga-voilier Black Pearl présent dans les eaux de Simpson Bay

Ce magnifique yacht de luxe constitué de trois mâts appelé Oceanco Y712 lors de la phase de conception et troisième plus grand voilier au monde peut être admiré à Simpson Bay.

Conçu par le constructeur néerlandais Oceanco, lancé en 2016 et livré en 2018, le Black Pearl possède trois mâts DynaRig qui doivent son origine aux recherches menées par Wilhelm Prölß dans les années 1960. Le navire supportant une surface de voile de 2.900m2 possède trois mâts rotatifs autonomes avec des vergues rigides et fait office de gréement carré. Les quinze voiles carrées sont placées de telle façon à ne laisser aucune faille dans le plan de voilure de chaque mât, ce qui leur permet de fonctionner comme un seul plan aérodynamique. Les voiles enroulées et stockées dans le mât peuvent être déployées en six minutes, en faisant pivoter les mâts pour les ajuster. Comme il n’y a pas de gréement, les mâts se pivotent sans restriction, faisant de Black Pearl un clipper capable face au vent. Inspiré du plus grand voilier privé de luxe du monde, le Maltese Falcon de 88 m, la création du Black Pearl, alors connu sous le nom de « Project Solar », a commencé le 7 juillet 2010, lorsque Ken Freivokh a été chargé de gérer le style et le design du projet. Fort de son implication sur le Maltese Falcon, Freivokh a collaboré avec Dykstra Naval Architects afin de faire évoluer le système DynaRig et améliorer les performances grâce à des modifications apportées à la forme et à l’installation du mât. Après un appel d’offres débuté en juin 2011 concernant sept chantiers navals dans le monde pour une conception à 100 mètres, ce sont les constructeurs hollandais Oceanco qui ont été sélectionnés pour construire le méga-yacht sur leur chantier naval de Rotterdam au Pays-Bas avec un budget de 169 millions d’euros engagé par son propriétaire de l’époque, l’oligarque russe et visionnaire Oleg Burlakov. Avec une longueur de 106,7m et une hauteur de mât de 67m, le Black Pearl a une capacité de 38 personnes avec l’équipage et son port d’attache se trouve à George Town. La coque du navire est en acier, la superstructure en aluminium et les mâts en fibre de carbone. Le Black Pearl est pourvu d’une technologie de régénération (seulement 20 litres de carburant) lui permettant d’utiliser la vitesse du navire sous voile pour générer de l’électricité avec une hélice à pas variable. Le yacht dispose également de technologies de captage de chaleur et de batteries de stockage à grande échelle pour capter l’énergie générée. Pour les amoureux de la navigation, cette merveille est désormais à admirer dans la baie de Simpson Bay. _Vx

4,335 vues totales, 1,279 vues aujourd'hui