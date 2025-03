NAVIGATION / Inter Invest et Funseaker : une alliance au service du développement économique de Saint-Martin

La semaine dernière, le groupe Inter Invest, spécialisé dans la distribution et la gestion de solutions d’investissement innovantes, a organisé une soirée exclusive à la Marina Fort Louis pour présenter le Leopard Power Cat 53, dernier fleuron de la flotte Funseaker.

Ce catamaran de luxe, acquis en 2024, combine confort, performance et innovation, offrant des expériences haut de gamme pour des croisières autour de Saint-Martin et Saint-Barth.

Benoît Petit, Directeur Général du Groupe Inter Invest, a rappelé l’engagement du groupe en faveur des entreprises ultra-marines. Depuis plus de 33 ans, Inter Invest accompagne les entrepreneurs des DOM-COM en structurant des financements et en mobilisant des dispositifs fiscaux comme la loi Girardin. Le Leopard 53, financé via ces mécanismes, illustre parfaitement cet engagement.

Avec un budget de 1,7M€, ce projet a nécessité une année de montage financier, piloté par Johan Lacascade, Directeur des Grands Projets Antilles-Guyane à Inter Invest : “Cet investissement ne se limite pas à un bateau. Il génère de l’emploi et favorise la montée en compétence locale, notamment dans la maintenance et l’exploitation”.

Présente à Saint-Martin avec une agence dirigée par Élodie Claret, Inter Invest renforce son rôle clé dans le développement économique régional. Takeshi Hue, entrepreneur dynamique et gérant de Funseaker, a exprimé sa satisfaction quant au soutien reçu pour concrétiser ce projet ambitieux, qui renforce l’attractivité touristique de l’île.

(De gauche à droite) Elodie Claret, directrice de l’agence Inter Invest SXM, Takeshi Hue, gérant de la société Funseaker, Benoit Petit, Directeur général du groupe Inter Invest, et Johan Lacascade, Directeur des grands projets Antilles-Guyane pour Inter Invest

Avec ses 9 agences Outre-mer, Inter Invest continue d’accompagner les entrepreneurs en facilitant l’accès aux financements et en soutenant l’innovation. _Vx

