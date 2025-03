NAVIGATION / Heineken Regatta 2025 : Les Saint-Martinois brillent en tête de course

Dimanche dernier, les 42 vainqueurs de la 45ᵉ édition de la St. Maarten Heineken Regatta ont reçu leur trophée au Regatta Village, à Port de Plaisance.

Cette année, près de 25.000 visiteurs et plus de 35 nationalités se sont joints à la St. Maarten Heineken Regatta. Malgré une météo capricieuse pendant ces quatre jours de régate, les compétiteurs ont su tirer leur épingle du jeu, toutes nationalités confondues.

Parmi les participants les plus performants, le navire Leaps and Bounds 2 a pris la première place dans la classe CSA1, Pata Negra dans la classe CSA3, et El Ocaso dans la classe CSA5.

Les multicoques se sont également montrés féroces face à leurs adversaires. Ocean Tribute a terminé en tête de la classe Multihull 1, tandis que La Novia a dominé dans la classe Multihull 2.

La classe Island Time a vu le voilier Sao Jorge décrocher la victoire de la régate, marquant un moment mémorable pour l’équipage et les spectateurs. L’équipage du vaisseau IGY Racing, en majorité constitué de skippers saint-martinois, termine premier dans la classe Sunfast 20 ! Enfin, Zeebest finit en première place dans la classe Diam 24.

Du côté de la jeunesse saint-martinoise, les lycéens de la cité scolaire Robert Weinum se hissent sur la troisième marche du podium dans la catégorie “Island Times” au terme de la course sur leur bateau First 21.7.

Emilien Le Normand, Clément Le Normand et Achille Le Normand remportent la Coupe Challenge jeunesse SXM.

Pour clôturer ce bel événement, le groupe légendaire The Wailers a rassemblé toutes les générations autour de ses chansons les plus intemporelles.

Résultats par catégorie de la 45e ST. MAARTEN HEINEKEN REGATTA

CSA1:

Leaps and Bounds 2 🥇

Selma Racing – Sisi 🥈

Sailing Poland 🥉

CSA2:

DNR 🥇

GEM 🥈

Kinship 🥉

CSA3:

Pata Negra 🥇

Hermes 🥈

Maluel 🥉

CSA4:

Apollo 🥇

Altivo 🥈

Imaginaire 🥉

CSA5:

El Ocaso 🥇

Quintessence III 🥈

TEAM STRADA – Escapado 🥉

CSA6:

Maëlia 🥇

More Zessin’ 🥈

SWEET CALYPSO 🥉

Melges 24:

Team Island Water World 🥇

TEAM BUDGET MARINE – Rodeo 🥈

F.K.G. 🥉

Diam 24:

Zeebest 🥇

Opteamwork.dev 🥈

Andiamo 🥉

Multihull 1:

Oceans Tribute 🥇

TiAna 🥈

Selika 🥉

Multihull 2:

La Novia 🥇

Seaduction 🥈

Honey Badger 2 🥉

Bareboat 1:

SOUTH STAR 🥇

JOYI 🥈

SEA BREEZE 🥉

Bareboat 2:

CARA 🥇

JACKTAI 3 – Hindeloopen 1 🥈

Konig Ludwig – FULL CIRCLE 🥉

Sunfast 20:

IGY Racing 🥇

Team Budget Marine Miss Tyknight 🥈

Team Spellbound 🥉

Island Time:

Sao Jorge 🥇

Maline 🥈

Bluejay of Portsmouth 🥉

Next Generation – Nouvelle génération:

Sheppard/Alexander 🥇

Adilyn Treadwell/van der Horst 🥈

Harper Treadwell/de Groote 🥉

Pour plus d’informations sur les résultats de chaque course, les classements complets et les temps de course : https://www.yachtscoring.com/emenu/16772

Trophées spéciaux :

Serious Fun Bridge Show:

Kialoa III 🥇 Selma Racing – Sisi 🥈 Something Hot 🥉

Heineken Serious FUN Prize:

Team Trident – ARIEL’S WISH & MASTY GIRL

SXM Youth Challenge Cup:

Caraibes Diesel – Emilien Le Normand, Clement Le Normand, Achille Le Normand

45th entry for the 45th St. Maarten Heineken Regatta:

Beautiful Day

Robbie Ferron Trophy – Promoteur de la voile dans les Caraïbes:

Pat Bailey – Judge

Multihull Winner of CMC and St. Maarten Heineken Regatta:

Oceans Tribute

FLOW – représentant les femmes dans la voile:

DREAMBOAT, Salish Sisters, Vancouver, Canada

Randy D West Trophy: zeebest

TEAT Columbus – Trophée coque nue au classement général : CARA

Windward Island Bank Trophy – Le spinnaker monocoque le plus rapide autour de l’île: Selma Racing – Sisi, 2:37:32

Le monocoque sans spinnaker le plus rapide autour de l’île: Kialoa III, 3:56:53

Trophée du Port de St. Maarten – Le multicoque le plus rapide autour de l’île: zeebest, 2:29:16

L’office de tourisme de Sint-Maarten – Le voyage en bateau sans équipage le plus rapide vers Anguilla: JOYU, 3:34:15

Meilleure performance du jeudi: Altivo

Meilleure performance du vendredi: SOUTH STAR

Meilleure performance du samedi: Opteamwork.dev

Meilleure performance du dimanche: CARA

St. Maarten/St. Martin Cup – Meilleure performance en général présenté par le Premier Ministre Luc Mercelina: El Ocaso

SEIKO watch: El Ocaso

