NAUTISME PÉDAGOGIQUE : Initiation à la plongée avec masque et tuba pour les enfants

Ce samedi 19 février, la Nature Foundation St Maarten va permettre aux enfants à partir de 12 ans de découvrir le monde marin et de les conscientiser aux ravages de la pollution plastique grâce à une initiation pédagogique à la plongée.

Cette première édition de snorkeling éducatif tournera autour de la vie marine, des déchets qui polluent les océans et leurs conséquences irréversibles sur la faune et la flore sous-marines. L’évènement est financé par In-No-Plastic, dont le but est de réduire et d’éliminer les déchets plastiques marins par le biais d’une variété de stratégies sociales et techniques. Parmi les stratégies mises en avant, il y a la conscientisation de la population à changer ses habitudes de consommation ou encore développer des techniques de nettoyage des nano, micro et macroplastiques. In-No-Plastic est un projet de trois ans financé par l’Union Européenne à hauteur de 7,4 millions d’euros dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 qui s’étend de 2021 à 2023 même si le projet en lui-même a déjà débuté en octobre 2020. Nature Foundation St Maarten sait pertinemment que la jeunesse saint martinoise est l’actrice principale dans le changement des mentalités et des comportements vis-à-vis de la préservation et de la conservation de l’environnement maritime. L’initiation à la plongée avec masque et tuba est gratuite, toute inscription doit se faire au préalable par email (voir infos). Les jeunes plongeurs en herbe pourront donc monter à bord du Santino d’Aqua Mania Adventures vers deux spots de plongée préétablis pour s’immerger dans les eaux de Saint Martin et s’émerveiller à la vue de coraux et de poissons multicolores. Les organisateurs ont également prévu des présentations ludiques sur le thème des déchets et de la pollution plastique pour sensibiliser les plus jeunes à ce phénomène récurrent. Les petits participants sont dans l’obligation de savoir nager et d’être en possession d’une autorisation parentale signée. Des boissons, du matériel de plongée et des dispositifs de flottaison seront disponibles à bord. Seulement si l’inscription est validée, le rendez-vous est donné à 13h au bureau de l’Aqua Mania Adventures du Simpson Bay Resort. _Vx

Infos et inscription gratuite :

projects@naturefoundationsxm.org

Facebook : Nature Foundation St Maarten

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui