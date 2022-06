NAUTISME : Les îles du Nord disposent de leur propre station VHF marine

Lors du passage de l’ouragan Irma, la station VHF marine qui permet aux plaisanciers de communiquer entre eux mais aussi avec le Cross, le centre opérationnel chargé de coordonner les opérations de sauvetage des vies humaines en mer et d’assistance, est tombée.

Quelques semaines plus tard, une nouvelle station –provisoire- a été installée à Pic Paradis pour rétablir les communications dans l’attente de mettre en place la station dite nominale et de recouvrer les capacités de communication antérieures à Irma. Cette station se situe à 420 mètres d’altitude et dispose d’une portée de 57 milles marins (105 km). Les capacités de communication ont toutefois été renforcées en dotant également Saint-Barth d’une station VHF marine. Aujourd’hui la zone de couverture s’étend jusqu’à Saba et Saint-Christophe et Nevis.

Pour financer les stations, le Cross a sollicité fin 2020 des fonds européens dans le cadre du programme Interreg Caraïbes et les a obtenus fin 2021. Ils ont permis de couvrir 95 % du coût total du projet, lequel s’élève à 376 763 euros.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui