NAUTISME : Inauguration du nouveau centre de formation aux métiers du nautisme à Sandy-Ground

La famille Forbin n’est plus à présenter dans le milieu nautique. Le premier centre de formation axé nautisme initié par Elina Duval-Forbin et Mathieu Forbin est installé à Marie-Galante. Voici leur deuxième, cette fois à Sandy Ground.

Le projet d’un second centre à Saint-Martin est né d’un appel d’offres dans le cadre de l’AFC (Action de Formation Conventionnée) de 2019, marché public de Pôle Emploi Îles du Nord qui a confié ce pari fou au couple Forbin. Elina Duval-Forbin : « S’implanter à distance sans être des locaux n’a pas été chose aisée, certes il nous était important de nous installer au coeur de l’activité économique mais aussi au coeur du public qui était visé : la jeunesse de Sandy Ground. » Olivier Pelvoisin Directeur Régional Pôle Emploi, Mme la Sénatrice Annick Petrus, Mme la Députée Claire Javois et Sofia Carti Codrington 3ème vice-présidente en charge du social de l’éducation et de la formation professionnelle, tous ont été unanimes pendant leur prise de parole : l’économie de Saint-Martin a tout à gagner à se diversifier, et l’économie bleue est un secteur en pleine expansion. Format propose donc 4 formations ouvertes à toutes et tous (y compris aux désireux de se réinsérer professionnellement, type infra-bac) : mécanicien(ne) réparateur(rice) en marine de plaisance et agent(e) de maintenance en marine de plaisance (pour une durée d’un peu moins d’un an), agent(e) de port de plaisance (entre 4 et 6 mois) et une formation de découverte des métiers du nautisme (entre 2 et 3 mois), avec des stages d’immersion en entreprise pour les trois premières formations. Chacune d’entre elles est intégralement financée par Pôle Emploi. Sur le site du centre Format, 4 salles de cours climatisées (12 élèves max par classe), 2 plateaux techniques, un bloc sanitaire et un container de stockage. Lors de son discours d’inauguration, Mathieu Forbin n’a pas manqué de saluer l’investissement des jeunes de Sandy Ground pour leur intérêt et leur aide précieuse. L’émotion dans sa voix était aussi perceptible que la fierté dans ses yeux posés sur les jeunes présents dans l’assemblée, jeunes en demande d’apprendre. L’influence est dans la connaissance, la réputation sensible d’un quartier ne doit jamais influer sur le talent et la motivation de sa jeunesse prometteuse. _Vx

Infos : Jessica Gratien 06 90 86 39 52 contact@format971.fr

www.format971.fr