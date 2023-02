Nautisme : Heineken Regatta 2023, c’est dans un mois !

La célèbre Heineken Regatta qui se déroulera du 2 au 5 mars, fêtera sa 43ème édition cette année.

Quelle belle publicité pour notre île que cette régate, la plus importante des Caraïbes et probablement la plus grande en eau tiède au monde. Cet événement nautique de renommée internationale offre chaque année quatre jours de courses de classe mondiale avec des soirées très animées et festives, toujours sous la devise de l’événement «Serious Fun » !

Son impact sur la communauté sportive s’étend au-delà des Caraïbes, jusqu’en Europe, aux États-Unis et bien au-delà. Cet événement exceptionnel attire sur une année plus de 20000 visiteurs. De marins réputés à hommes d’affaires, de jeunes professionnels à amoureux de la fête, ils viennent de plus de 37 pays différents participer ou assister aux courses dans une joyeuse ambiance.

Après chaque journée exaltante de course à la voile, les participants reprennent des forces en savourant la cuisine locale accompagnée d’une Heineken bien fraîche dans le village de la Regatta.

Les soirées seront animées par de nombreux artistes: Koffee, Grammy Award Winning Reggae Star, Tayc (France), Jahyanai (French Guiana), Walshy Fire of Major Lazer et d’autres !

C’est un événement où les passionnés de tous bords prennent beaucoup de plaisir dans une belle atmosphère.

Une première semaine de mars à ne pas manquer et à réserver d’ores et déjà dans votre agenda.

Plus d’information et programme: https://www.heinekenregatta.com/

