NAUTISME / ÉDUCATION : Orphie, le bateau First 21 remis à neuf par les élèves du Lycée Professionnel

Grâce à une belle collaboration entre l’association Métimer et le Lycée Professionnel Daniella Jeffry, les élèves de l’établissement ont eu la possibilité de travailler sur la réfection de deux bateaux qui deviendront des bateaux-écoles et disponibles à la location.

L’un d’entre eux, nommé « Orphie », un First 21, sera d’ailleurs inauguré et mis à l’eau lors de la Fête de la Mer ce samedi 11 juin à Grand-Case. Le public participant aux festivités organisées par l’association Métimer assistera donc à ce premier mouillage. Complètement rénové par les lycéens, le voilier Quille relevable se trouvera ensuite au Club de Voile de Friar’s Bay. Le petit bateau habitable est idéal pour toutes celles et ceux qui voudraient s’initier à la voile ou se perfectionner en navigation. Bateau-école pour les plus jeunes dans un premier temps, Orphie sera à louer à la journée à partir de cet été. Les élèves du lycée professionnel œuvreront bientôt à donner une seconde vie à « Barracuda », un Jeanneau Sélection, monocoque course-croisière parfait pour les régates. _Vx

