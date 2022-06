NAUTISME – ÉDUCATION : La Caribbean Sail Training offrira bientôt à quatre jeunes une formation gratuite à la voile à bord du grand voilier hollandais « Eendracht »

L’association à but non lucratif Caribbean Sail Training (CST) a annoncé le lundi 27 juin qu’elle proposerait à nouveau de grandes aventures de voile aux jeunes des Caraïbes du 1er au 10 février 2023. Grâce à la collaboration entre la CST et la fondation néerlandaise « Zeilschip Eendracht », et le parrainage d’une jeune fille qui a navigué sur un bateau-école de voile dans les Caraïbes, quatre jeunes caribéens embarqueront en tant que «stagiaires» sur une aventure à la voile dans les Îles Vierges.

« Nous sommes très heureux que la fondation « Zeilschip Eendracht » qui exploite le navire Eendracht, offre à nouveau aux jeunes stagiaires cette opportunité unique de découvrir leur véritable potentiel en les embarquant à bord. », déclare Ellie Sneep, l’un des membres du conseil consultatif du CST. En effet, relever le défi de l’environnement d’un grand voilier avec les exigences parfois difficiles de la mer développe les compétences personnelles, le travail d’équipe, la responsabilité personnelle, ainsi que le leadership chez tous ceux qui en font l’expérience. Le programme de formation pour adultes Tall Ships est d’ailleurs reconnu par plusieurs grandes entreprises mondiales pour sa qualité d’excellence. Pour cette nouvelle édition, la CST a reçu un co-sponsor très apprécié d’une hollandaise, Emma Boer, qui a navigué à bord du Wylde Swan, autre navire membre de longue date de l’association. Emma a elle-même organisé une campagne de parrainage pour aider à couvrir les coûts de navigation sur ce bateau en tant qu’étudiante stagiaire l’année dernière tout en collectant de l’argent dont elle voulait faire don à une organisation caribéenne à but non lucratif.

Alors qu’elle naviguait sur le Wylde Swan, elle s’est entretenue avec le capitaine du navire, Richard Slootweg, qui lui a expliqué le programme mis en place par la Caribbean Sail Training depuis de nombreuses années et elle a décidé de donner cet argent à la CST afin que d’autres jeunes puissent également vivre son expérience. Bravo à elle. Tous les jeunes qui sont nés sur une île des Caraïbes (fille ou garçon) ou qui vivent dans les Caraïbes depuis au moins 10 ans peuvent postuler pour naviguer sur le Eendracht (ou sur d’autres voyages de formation à la voile proposés par la CST).

Les conditions : être âgé.e entre 16 et 21 ans (pour les mineur.e.s, une lettre d’autorisation des parents est demandée), avoir un certificat médical de bonne santé et une pièce d’identité valide ou une copie du passeport avec justificatif de domicile sur une île des Caraïbes (passeport obligatoire pour se rendre aux Îles Vierges). Pour postuler, rédigez et envoyez votre candidature et un CV par email à : info@CaribbeanSailTraining.com ou info@CaribbeanSailTraining.org

Pas de candidature par Whatsapp. Nourriture et boissons sont fournies gratuitement à bord. Le voilier-école Eendracht offre également des possibilités de navigation payantes aux adultes. Pour plus d’informations, contactez info@Eendracht.nl

Infos : +590690629955

www.CaribbeanSailTraining.com

et www.CaribbeanSailTraining.org

