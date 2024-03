NATURE : Une soirée de découverte des tortues marines  avec la Réserve Naturelle organisée le 27 mars prochain

L’Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, dans le cadre du programme d’étude des populations de tortues marines, informe et mobilise les citoyens pour la conservation de la biodiversité marine et des tortues marines en particulier.

Elle accueillera le public dans ses locaux à Hope Estate, ce mercredi 27 mars à 17h30 avec une présentation des tortues marines de Saint-Martin, les menaces et les actions de protection, dont les suivis scientifiques incluant la contribution des écovolontaires.

Les tortues marines menacées

En déclin dans la région depuis plusieurs dizaines d’années, les populations de tortues marines sont en danger. Pourtant, ce sont des espèces emblématiques du patrimoine naturel de notre île. Saint-Martin accueille plusieurs types de populations : les tortues marines résidentes en alimentation, sur nos récifs coralliens et nos herbiers sous-marins, et les tortues marines de passage, en reproduction, dont les femelles montent sur nos plages pour pondre au terme de leur migration. C’est pourquoi le Plan National d’Actions en faveur des tortues marines aux Antilles françaises, dont l’AGRNSM est le coordinateur territorial, pilote des missions de police, de connaissance, de conservation, de sensibilisation et de gestion des échouages.

Un programme d’actions en faveur des tortues marines

L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) est l’acteur référent du Réseau Tortues Marines des Antilles françaises, pour les actions mises en œuvre sur le territoire de Saint-Martin. Parmi ces actions, l’étude des populations de tortues marines en reproduction s’opère par le « Comptage trace », sur tous les sites de ponte locaux, incluant l’ensemble des plages de l’île. L’AGRNSM propose donc à l’ensemble des citoyens désireux de contribuer, nouveaux et anciens écovolontaires, de venir découvrir et échanger à propos de ces espèces, mais aussi comment se mobiliser sur le terrain pour leur conservation.

Découvrez et soutenez les actions de l’AGRNSM pour le suivi des pontes des tortues marines

De 17h30 à 19h30 le mercredi 27 mars, venez simplement vous informer et si vous le souhaitez, vous inscrire au planning du suivi des pontes des tortues marines de Saint-Martin: identification des espèces, cycle de vie, menaces, actions, formation au « comptage trace », inscription au planning, … et on terminera par un petit rafraîchissement. Entrée gratuite. Places limitées.

Ce rendez-vous sera également l’occasion de mettre en lumière le projet ReCorEA St-Martin, visant à préserver les habitats essentiels des tortues marines, par l’évolution du parc d’écomouillages disponibles au sein de la réserve naturelle. Les actions menées en faveur des tortues marines à Saint-Martin, sont soutenues par un financement dédié, alloué par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. https://www.facebook.com/Reserve.Naturelle.StMartin

