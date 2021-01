NATURE : Reprise cette semaine des travaux d’aménagement de la baie de l’Embouchure

La Collectivité de Saint-Martin, après avoir communiqué à plusieurs reprises sur le projet d’aménagement de la Baie de l’Embouchure, informe la population du redémarrage du chantier sur le site du Galion, dans le courant de cette semaine.

Pour rappel, ce projet consiste à finir de nettoyer le site et à réaliser un aménagement naturel pour le public. Il est prévu de créer différents parcours, santé, randonnée, VTT, équestre et pédestre, ainsi que des points d’observation et des aires de pique-nique et de repos.

Le vice-président, Steven Patrick, s’est rendu sur trois radios locales en fin de semaine dernière pour clarifier le contenu du projet et expliquer l’enjeu de cet aménagement initié en partenariat avec le Conservatoire du littoral, propriétaire du terrain et maître d’ouvrage avec le soutien financier de l’Etat.

La Collectivité de Saint-Martin soutient ce projet qui bénéficiera à l’ensemble de la population habituée à profiter des lieux en famille.

Les services de la Délégation au Cadre de Vie et le Conservatoire du littoral se tiennent à la disposition du public pour répondre à toutes les questions complémentaires sur ce projet environnemental.