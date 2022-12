NATATION : Une pluie de records pour la dernière compétition de l’année 2022 au Carib Swim Team !

Le dimanche 4 décembre dernier a eu lieu la dernière compétition de l’année 2022 au sein du club Carib Swim Team. Les clubs « Dophin » et « Super Splash » de la partie hollandaise étaient également présents.

Les nageuses et nageurs français Saphir Thomas, Laeticia Martin, Simon Creusot, Mathys Fleming, D’Anka Burgan, Brandon Girier Dufournier, Joey Schvartz, Matias et Nicolas Piazza se sont tous distingués en améliorant de nouveau leurs records personnels et en remportant plusieurs médailles dans leurs catégories respectives.

Joey et Matias réalisent 11 nouveaux records détenant ainsi à eux deux, tous les records de la catégorie 11/12 ans. Notons aussi que Matias, 15 ans, effectue un superbe chrono de 25.61 au 50 mètres Nage Libre fixant ainsi le nouveau record du club toutes catégories. Joey lui, a seulement 13 ans, établit les nouveaux records toutes catégories confondues sur le 200 brasse et le 400 4 nages qu’il a nagé en 4.59.95, réalisant ainsi la 2ème performance française de l’année chez les 13 ans sur cette course. Chapeau bas les champion.nes ! _AF

