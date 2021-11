Natation : Les nageurs du « Carib Swim Club » déjà dans le grand bain !

Une quarantaine de nageurs ont participé à la première grande compétition de la saison organisée par le Carib Swim Club et sponsorisée par la société d’assurance « Guardian Group ».

La plupart des nageurs ont déjà amélioré leurs temps en ce début de saison et six d’entre eux ont réussi à battre des records internes au club, dont les nageurs de l’équipe française Matias Piazza et Joey Schvartz-Arnaud. Joey obtient un nouveau temps de qualification aux Championnats Nationaux qui auront lieu à Rennes au mois de décembre. Il est le premier nageur à Saint-Martin à se qualifier aux Championnats de France (où il nagera le 200, 400 crawl et le 200 4 nages).

Les nageurs progressent rapidement et auront l’opportunité de réaliser de nouvelles performances lors des compétitions à venir:

– 14 novembre : course annuelle en eau libre « Harbor to Pier » organisée par LAB Sports Academy

– 21 novembre : « Fall Pentathlon » organisé par Carib Swim Team

– 11 et 12 décembre : « Holiday Bash » organisé sur deux jours par Carib Swim Team