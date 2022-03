Natation : Les élèves de Saint-Martin/Sint Maarten en compétition dans le bassin du Carib Swim Team 

Le week-end dernier a eu lieu au sein de la piscine Carib Swim Team la compétition inter-écoles de l’île de St-Martin/Sint Maarten, sponsorisée par Caribbean Gems.

Cela faisait 2 ans que cette compétition n’avait pu avoir lieu.

Six écoles élémentaires et huit collèges-lycées ont participé, dont le lycée Victor Hugo et la Cité Scolaire (représentée par Brandon Dufournier) avec un total de 17 nageurs.

Le Lycée Saint Dominic remporte la 1ère place, CIA se place 2ème et enfin, le collège-Lycée Victor Hugo termine à la 3ème place avec ses 16 nageurs qui ont tout donné lors des courses.

Chaque nageur participait à deux courses individuelles ainsi qu’un relais. Les nageurs du Club Carib Swim Team ont grandement contribué au succès de leur école avec un total de 11 médailles d’or remportées, 6 médailles d’argent et 7 médailles de bronze.

Peu avant la compétition, les écoles de la partie hollandaise ont eu l’occasion de venir au sein de la piscine Carib Swim Team avec leurs professeurs d’EPS dans le but de préparer et de motiver leurs équipes tout en développant le savoir-nager. Cette compétition est ainsi l’occasion de susciter un engouement pour la natation via l’école, des deux côtés de l’île.

La prochaine échéance pour les nageurs sont les Cariftas Games où Saphir Thomas, Joey Schvartz, Matias Piazza et Sacha Gibbs se sont qualifiés et représenteront l’île de Saint-Martin.

Félicitations à eux ! _AF

