NARCOTRAFIC : Près de 1750 kg de cocaïne saisis par les forces armées françaises au large de la Barbade

Le 3 mars dernier, en fin d’après-midi, en coordination avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et l’avion de surveillance maritime des douanes, le patrouilleur Antilles-Guyane « La Combattante » est intervenu sur un navire de pêche en haute mer à plus de 200 Nq (environ 370 km) à l’est de l’arc antillais. Près de 1750 kg de cocaïne ont été découverts à bord de l’embarcation.

L’intervention de l’équipage de « La Combattante » a permis de constater la présence de nombreux ballots suspects à bord du navire de pêche.

La marchandise découverte a été testée positive à la cocaïne. 63 ballots de cocaïne ont été saisis, pour un poids total d’environ 1 750 kg.

Les documents d’identification du navire ont permis de déterminer sa provenance et son implication dans un réseau de trafics illicites transfrontaliers. Conformément à la réglementation internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, l’État du pavillon ayant souhaité conserver sa compétence juridictionnelle, les membres d’équipage et la cocaïne saisie ont été remis en mer aux autorités du pays concerné. Les ballots de cocaïne saisis seront détruits en présence d’un représentant de l’ambassade française. Cette opération, conduite par l’amiral commandant la zone maritime des Antilles, par délégation du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, a été réalisée avec l’appui de la douane française, du parquet de Fort-de-France et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cette troisième saisie de l’année 2023 porte le bilan des Forces Armées aux Antilles à près de 3,2 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution.

111 vues totales, 111 vues aujourd'hui