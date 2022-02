Narcotrafic / 2021 : une année record avec plus de 9 tonnes de cocaïne saisies par les Forces Armées aux Antilles

Les Forces Armées aux Antilles (FAA) qui luttent sans relâche dans la lutte contre le narcotrafic ont retiré 9 tonnes de cocaïne du marché lors de différentes interventions effectuées tout au long de l’année 2021. Un record !

En janvier, la frégate de surveillance (FS) « Germinal » réalise une prise de 4,2 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche lors d’une patrouille en océan Atlantique.

En février, la FS « Germinal » intercepte un go-fast transportant 490 kilos de cocaïne au sud-ouest de Saint-Martin.

Toujours en février, le bâtiment de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM) « Dumont D’Urville » en patrouille au nord-ouest de la mer des Caraïbes a intercepté un navire de pêche qui transportait 3,4 tonnes de cocaïne. Seuls 75 kilos ont pu être récupérés après que l’équipage ait sabordé l’embarcation.

En avril, la FS « Ventôse » a intercepté un voilier espagnol à l’ouest de la Barbade. Une action qui a permis la saisie de 210 kilos de cocaïne, cachés en grande partie dans la structure du bateau, par les équipes de l’Office anti-stupéfiant en Martinique.

En mai, le patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) « La Combattante » arraisonne une yole entre la Martinique et Sainte-Lucie qui venait de livrer des marchandises illicites à des individus, aussitôt interpellés par les services douaniers pré-positionnés à terre. Des armes, une importante somme d’argent et 1,4 kg de cannabis ont été saisis.

En juin, la FS « Ventôse » arraisonne un go-fast au sud de la République Dominicaine qui contenait 550 kilos de cocaïne.

En juillet, la FS « Germinal » arraisonne un voilier à l’est des petits Antilles avec 310 kilos de cocaïne à son bord.

En novembre, le PAG « La Combattante » découvre à bord d’une yole deux armes de poing chargées, 55 kilos de cannabis et 24 kilos de tabac de contrebande.