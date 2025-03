MUSIQUE / SMS : Une déclaration d’amour musicale à Saint-Martin

Le duo d’artistes GLP978 et Luc Léandry rend hommage à Saint-Martin dans un tout nouveau single intitulé « SMS » qui sortira vendredi prochain.

Lors d’une conférence de presse organisée vendredi dernier une quarantaine de personnes s’est rassemblée à l’aéroport de Grand-Case pour découvrir le morceau de musique « St. Martin Sweet Sweet » (SMS). GLP978, rejoint par le célèbre Luc Léandry par visioconférence, annonce la sortie de « SMS » sur toutes les plateformes, ce vendredi 14 mars.

Dévoilés pour la première fois vendredi dernier, le clip et sa musique témoignent du multiculturalisme et de l’ambiance festive de Saint-Martin : « Les gens aiment bouger à Saint-Martin alors on n’allait pas faire un slow !

Dans ce single qui mêle soca et zouk, je me suis chargé de la partie créole et lui, de la partie anglaise », explique Luc Léandry.

C’est par hasard que les deux mélomanes se sont croisés, un jour, à l’aéroport de Grand-Case.

Deux semaines plus tard, le projet était déjà finalisé : « Je ne m’attendais pas du tout à travailler avec l’illustre Luc Léandry pour mon premier single. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui. Il a été très réactif et m’a laissé carte blanche pour faire ce que je voulais » raconte GLP978 avec enthousiasme.

L’artiste, également agent de sûreté à l’aéroport de Grand-Case, partage quotidiennement sa passion pour la chanson avec ses collègues de travail, comme l’atteste Junior, agent polyvalent à l’aéroport de Grand-Case : « Il chante tous les jours dans la soute.

Il ne s’ennuie jamais, il s’entraîne tout le temps ! »

