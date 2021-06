Musique : Le pianiste et compositeur américain Kimball Gallagher en concert les 25 et 26 juin au Théâtre de la Chapelle

A l’initiative du Rotary-club Saint-Martin Nord, Kimball Gallagher, pianiste réputé et génie du clavier, se produira le vendredi 25 et samedi 26 juin à 17h30, au Théâtre de la Chapelle, à la Baie Orientale. Il interprètera des sélections des œuvres de Chopin, de Mozart et de lui-même, avec des histoires d’Afghanistan et de Birmanie. Il sera accompagné de Josiane Artsen-Fleming, notre « Callas » saint-martinoise, qui l’accompagnera vocalement pour l’Ave Maria de Schubert.

Kimball Gallagher, pianiste compositeur né à Boston aux USA, est un globe-trotter qui s’est déjà produit sur tous les continents de la planète, dans une trentaine de pays différents. Il a créé une association orientée vers le développement de la musique auprès des jeunes, dénommée « 88 International » (88 étant le nombre de touches d’un piano), établie à New York, « Europe 88 » en France, « Tunisia 88 » en Tunisie, en Birmanie, à Taïwan, etc.

Il se diversifie à l’international dans de nombreux autres pays, et en particulier sur notre île franco-hollandaise avec son projet « SXM 88 » auprès des responsables de différents établissements concernés par les activités périscolaires des jeunes dans le domaine de la musique.

Les profits de ces 2 concerts seront intégralement destinés à cette association « SXM 88 ».

Les billets au tarif de 15€ par personne sont disponibles sur le site www.theatresxm.fr

Il est conseillé de réserver rapidement ses places compte-tenu des contraintes de « jauge » sur le nombre de spectateurs, dans le contexte règlementaire actuel.