Musique : Le chanteur nigérian, Burna Boy accueilli avec les honneurs à son arrivée à l’aéroport de Juliana

Le ministre par intérim du tourisme, des affaires économiques, des transports et des télécommunications (TEATT), Omar Ottley, ainsi que les promoteurs de Stonehouse Believe, Mayoline Joan Peterson, Pierre Tafary Charville, la représentante de l’Office du tourisme de Sint Maarten, Lisa Coffi, et la représentante de l’Office du tourisme de Saint-Martin, Aida Weinum, ont chaleureusement accueilli sur l’île le chanteur, rappeur et auteur-compositeur, Damini Ebunoluwa Ogulu, aka Burna Boy, véritable star dans son pays natal, le Nigeria comme en dehors.

Burna Boy s’est vu remettre un joli cadeau au nom de l’Office du tourisme de Sint Maarten avant d’assister à un spectacle culturel proposé par un groupe de danseurs locaux en tenue africaine. Burna Boy n’a pas perdu une miette du spectacle et a félicité les jeunes danseurs.

La méga star nigériane a exprimé sa gratitude au ministre et l’a remercié de pouvoir se produire à Sint Maarten, au Jocelyn Arndell Festival Village ce samedi 5 novembre. Ses nombreuses fans saint-martinoises ont hâte d’y être ! _AF

142 vues totales, 142 vues aujourd'hui