MUSIQUE : Lancement du SXM Festival 2023

Le grand festival de musique électro dont la réputation est devenue internationale débute ce mercredi, jusqu’au dimanche 12 mars. Pour cette 6ème édition, l’organisation a prévu une programmation impeccable, avec des DJ de grande renommée et bien sûr, une myriade d’artistes locaux.

Cinq jours de fête, plusieurs lieux dont l’emblématique Happy Bay, une foule massive de festivaliers, des dizaines d’artistes locaux et internationaux, le SXM Festival a trouvé la recette parfaite pour combler le public et rendre l’expérience inoubliable. Avec une scénographie axée sur le monde sous-marin à Happy Bay, cette nouvelle édition qui fait la part belle à la richesse de la musique électronique débutera dès ce mercredi midi à Boho, Baie Nettlé. Le site d’Happy Bay qui accueille les deux scènes principales du SXM Festival ouvrira quant à lui à 19h, marquant le lancement officiel de cet évènement musical dont on ne cesse de parler aux quatre coins du monde. Au cours de cinq jours et nuits de célébration en musique, outre les sites de Boho et d’Happy Bay, la fête dans une villa privée (avec Wild Dark, Luk Follin, Rick Rosa, Jameson et Calum), celle sur un catamaran (avec Sis, Amine K et Paso Doble) et le panorama 2 sont bien évidemment prévus au programme. Dévoilant, comme à l’accoutumée, son line-up en plusieurs phases, le SXM Festival accueille en 2023 des artistes mythiques comme le sud-africain Black Coffee, Marco Carola, le duo CamelPhat ou encore Dubfire. Les talents seront nombreux, tout comme les prestations uniques en leur genre._Vx

Infos : https://www.sxmfestival.com/line-up

397 vues totales, 397 vues aujourd'hui