MUSIQUE : Jérémie Huot chante son amour dans « Angel »

Sorti en 2017 sur son album Carib Being, le titre aux sonorités reggae « Angel » de Jérémie Huot est un clin d’œil amoureux à sa femme, chanson qu’il ressort en ce début 2023 avec un nouvel arrangement vocal doublé d’un mixage original.

Connu et reconnu par son nom de scène « Jeremy », Jérémie Huot est un artiste multifacette très prolifique. Chanteur, guitariste, auteur-compositeur interprète, ce grand amoureux du zouk, du rock et des sons antillais vit la musique comme il respire de l’air. Très actif sur les scènes de musique saint-martinoises, Jérémie Huot marque le début de cette nouvelle année en sortant une version réarrangée de sa chanson « Angel » qui fait la part belle au monde reggae. L’artiste signe les paroles et la musique, quant à la production, c’est Jerry Charbonnier qui se trouve derrière les manettes. Qui dit nouvel arrangement vocal et nouveau mixage dit pochette flambant neuve, l’artwork a été créé par Yvelle Barlagne. Si « Angel » est une douce musique qui donne le sourire, les nouvelles sonorités soulignent son côté dansant. Cette revisite séduira les aficionados de chansons lancinantes et de romantisme qui n’ont pas boudé leur plaisir lors de la sortie en avril 2022 de « Sa ou mandé mwen » qui figure dans le classement des 20 hits les plus joués et les plus demandés sur FM+ 88.9. Le clip vidéo de son single « Ansanm » publié il y a un an en collaboration avec Yannick Dupuy aka Intouchable music et tourné par Gary Rouyard au Moule en Guadeloupe a récolté plus de 10.000 vues sur Youtube. Pour jouir du talent musical de Jeremy en live et vous laisser charmer par les sonorités exotiques dont il a le secret, retrouvez-le tous les dimanches au Sonesta, les mercredis soir en compagnie d’Acoustic Chic au casino Royal Maho et le samedi 14 janvier au Sandy’s Too à la Savane. _Vx

Le lien pour écouter « Angel » par Jeremy : https://www.youtube.com/watch?v=2acB1LEPWAU

Facebook : Jeremy zouk music – Instagram : @jeremyzouk

