MUSIQUE : Awesome Sound Record produit des artistes locaux

Ils ont tout juste 25 ans quand Marick et Marc-Hadrid créent en 2012 Awesome Sound Record, «un label de musique». Ils sont deux, ils sont frères, ils sont musiciens. L’un est ingénieur du son en métropole, l’autre vit aux Antilles. Le second demande à l’autre de rentrer. Leur ambition est d’«aider les jeunes et développer la musique à Saint-Martin». Deux ans plus tard, ils remportent l’un des trois prix du concours de l’innovation organisé par Initiative Saint Martin Active. Aujourd’hui, ils enchaînent les enregistrements et animent leur propre émission sur Youth Radio une fois par semaine.

Bien qu’ayant passé une partie de leur enfance en Guadeloupe, c’est à Saint-Martin – île les a aussi vus grandir – qu’ils ont voulu s’implanter. «En Guadeloupe, il y avait déjà pas mal de studios ; à Saint-Martin il n’y avait pas grand chose », confient les deux frères. «Au début, nous avons commencé dans un studio aménagé à la maison. On faisait la musique et la partie instrumentale. Puis nous nous sommes professionnalisés, c’est à ce moment que nous avons choisi de participer au concours de l’innovation d’Initiative Saint Martin Active», racontent les deux frères dont les noms d’artiste sont Speyenol et DJ Eyedol. Ils ont ensuite déménagé leur studio dans un local à Marigot et développé leur travail.

En parallèle, ils proposent à leur cousin Ti Al de le produire. Ti Al écrit les paroles et la musique de ses chansons et va ainsi sortir son premier single avec son cousin Speyenol, Belle et Ravissante. Un clip est aussi tourné, la vidéo a été visionnée plus de 241 000 fois sur la chaîne G-Islands Tendance.

Speyenol et DJ Eyedol produisent aussi d’autres artistes locaux comme Yogsta, Keros-N ou encore Don2pit. «Nous travaillons avec des équipes localement et également en Guadeloupe, notamment au niveau des vidéos», expliquent-ils tout en se produisant aussi eux-mêmes.

Fin août, ils ont terminé à Saint-Martin le clip du deuxième single de Ti Al. «C’est un projet solo», précise Ti Al encouragé par ses cousins à faire un cinq titres. Speyenol et DJ Eyedol souhaiteraient aussi sur des courts métrages et développer la partie audiovisuelle au sein de leur label.

(soualigapost.com)