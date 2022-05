Motocross : Les moteurs vont de nouveau vrombir dimanche au Motocross Park de Bellevue !

Ce dimanche 29 mai, au MotoCross Park de Bellevue se déroulera le Final Season Race Day, le 5ème du nom ! Toute une journée dédiée aux motos et aux quads et totalement gratuite. Que le spectacle commence !

Toujours fidèle au poste, l’association SXM Motocross a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands pour combler les nombreux passionnés de sports mécaniques sur l’île. A partir de 9h15, les entraînements débuteront pour les enfants, suivis par la catégorie PW, un modèle de petite cylindrée destinée à l’apprentissage du motocross pour les enfants, ainsi que les séries B et A. S’ensuivront de nombreuses courses motos et quads mettant aux prises enfants, ados et adultes, débutants et pros. L’ambiance devrait monter d’un cran lors du passage des meilleures pilotes locaux et guadeloupéens. Cela promet !

Comme à l’accoutumée, un service de snacking sera assuré par Christelle. _AF

49 vues totales, 49 vues aujourd'hui