Mobilité Erasmus+ : des éco-délégués saint-martinois engagés à Tenerife

Huit élèves éco-délégués du lycée Robert Weinum ont pris leur envol le 16 janvier pour un séjour éducatif de dix jours aux îles Canaries, dans le cadre du programme Erasmus+.

Ce projet offrait à ces jeunes l’opportunité d’échanger avec leurs homologues espagnols sur les enjeux de la protection des mers et océans. Encadrés par Sébastien Cathala, professeur d’histoire-géographie et référent EDD, et Ninon Michon, enseignante en biotechnologies de la santé, ces élèves ont été sélectionnés après un concours autour d’un projet d’aménagement durable du littoral de Saint-Martin.

Amaya Legros, professeure d’espagnol et référente Erasmus+, souligne l’objectif de cette mobilité : «Ces échanges permettent aux élèves de comparer les problématiques environnementales et de travailler ensemble à des solutions». Le programme incluait des ateliers avec des lycéens espagnols, des immersions en classe, un ramassage de déchets sur les plages, l’observation des baleines et des activités nautiques, favorisant une approche concrète et collaborative.

Financé à hauteur de 22.000€ par Erasmus+, ce projet reflète l’engagement du lycée pour l’éducation au développement durable. Pour rappel, chaque établissement scolaire de Saint-Martin, tous niveaux confondus, peut faire une demande d’accréditation afin de concevoir des projets de mobilité pour leurs élèves et le personnel éducatif. Prochainement, les huit lycéens éco-délégués présenteront leurs apprentissages lors de conférences et expositions pour sensibiliser la communauté scolaire. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter