MISSION LOCALE : Le salon de l’emploi et de la formation fait le plein d’espoir pour les jeunes

Hier matin, la Mission Locale de Saint-Martin organisait la troisième édition de son Salon de l’Emploi et de la Formation. Une matinée dense et ouverte à tous, dédiée à offrir aux jeunes des clés concrètes pour construire leur avenir professionnel.

“Aujourd’hui, l’objectif, c’est que les jeunes puissent accéder directement aux informations sur les formations qui existent sur le territoire, poser leurs questions, se renseigner, même s’ils ne sont pas inscrits à la Mission Locale”, a insisté Raphaël Sanchez, président de l’organisme qui compte 1300 jeunes inscrits.

Présents pour proposer leurs offres, près d’une vingtaine d’intervenants, parmi lesquels les centres de formation du territoire, l’armée, la gendarmerie ou encore le Greta. Une configuration pensée pour que les visiteurs puissent comparer les offres, mieux comprendre les parcours disponibles et poser toutes leurs questions en un seul lieu. “On a voulu organiser cette édition plus tôt dans l’année, pour que les jeunes aient le temps de préparer leur rentrée dès septembre”, a ajouté Raphaël Sanchez, soulignant l’importance d’offrir ce type d’espace d’échange au moins une fois par an, en complément des initiatives similaires comme le Job Dating.

Parmi les visiteurs, une jeune femme de 18 ans confiait être venue chercher des réponses pour s’orienter vers les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. “Avant, je me sentais perdue, je ne savais pas où aller. Ici, c’est idéal : tous les organismes sont là, je peux comparer ce qu’ils proposent et ça me rassure pour la suite”. Un témoignage qui illustre pleinement l’esprit de cette journée : chaque rencontre peut ouvrir une porte. _Vx