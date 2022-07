MICRO-TROTTOIR : « Vous avez reçu vos résultats du Bac. Comment l’avez-vous vécu et quels sont vos projets d’avenir ? »

« Je me suis rendu à l’examen en étant relativement confiant même s’il y a toujours une pointe d’angoisse le jour J, cependant j’ai réussi à avoir mon Bac mention Très Bien en série technologique. C’est la première fois qu’on passe le Bac en entier depuis la réforme et les épidémies et ça s’est plutôt bien déroulé, j’étais bien préparé. Je m’apprête donc à partir à Poitiers afin de passer un diplôme de comptabilité, j’ai eu l’école de mon choix sur Parcoursup. C’est donc un vrai soulagement et je vais pouvoir profiter de mes derniers moments à Saint Martin. » Antonio.

« Étant de nature angoissée, j’étais en plein stress à l’idée de passer le Bac, particulièrement l’épreuve du Grand Oral. Pour autant, tout s’est bien déroulé puisque j’ai eu la mention Très Bien en série générale et finalement cette épreuve n’est pas si terrible, à partir du moment où l’on maîtrise bien son sujet. J’ai été acceptée dans l’établissement de mon choix à Paris, une école de commerce qui me permettra d’avoir le diplôme que je souhaite. En effet, mon rêve serait de travailler dans le luxe à l’étranger. Je pars donc fin juillet pour aller me préparer à cette nouvelle vie. » Martha

« Je suis allé au Bac en étant assez serein car je me sentais bien préparé et je ne suis pas un garçon stressé. J’ai obtenu mon Bac avec la mention bien en série technologique, je suis donc satisfait mais je dois bien avouer que j’aurais préféré passer le même Bac que mon frère, celui d’avant la réforme car il avait l’air plus simple. Je vais donc partir à Lyon, proche de ma famille, afin de faire une école de comptabilité. J’ai choisi l’alternance car cela me permettra de rentrer plus vite dans la vie active et ainsi devenir, comme j’en ai l’envie, expert-comptable et ouvrir mon propre cabinet. Mes parents sont très contents pour moi et je vais passer ces dernières vacances détendues avant de rentrer dans le monde du travail. » Maxime

