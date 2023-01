MICRO-TROTTOIR / Rétrospective 2022 : quels sont vos moments forts de l’année ?

« Cette année 2022 aura été riche en émotions et en rebondissements ! Je pense que c’est surtout l’année qui aura marqué la sortie de la crise sanitaire. Même si le covid circule toujours et que nous devons miser sur la prudence, nous commençons à retrouver le rythme d’avant, c’est encore un peu instable mais je crois que cette nouvelle saison touristique sera vraiment celle du changement et de la reprise. Je l’espère de tout cœur. Je travaille dans l’hôtellerie de luxe et je retrouve doucement l’ambiance d’avant la crise sanitaire qui nous a coûté énormément en matière économique et psychologique. Depuis quelques semaines, nous sommes à nouveau sur la pente ascendante, prions pour que 2023 nous ramène au sommet ! » Lenn

« Sans hésiter, les élections. Je ne sais pas si je peux aborder le sujet de la politique mais ça a été un gros changement pour beaucoup, j’ai suivi de près la campagne pour l’élection à la présidence de la Collectivité et même si je préfère ne pas dévoiler mon vote, je suis pour le moment satisfait de la nouvelle gouvernance. Beaucoup de choses ont été faites précédemment malgré des conditions difficiles avec le passage d’Irma et la crise du coronavirus, il faut l’avouer, même si on peut toujours reprocher des choses, il faut aussi apprendre à reconnaître les progrès. Depuis l’élection de Louis Mussington, les choses continuent de se mettre en place pour la population saint-martinoise et la reconnaissance du territoire. Pourvu que ça dure… » Gaspard

« Je ne vis pas à Saint-Martin à l’année mais le fait d’avoir une résidence ici que j’occupe régulièrement et sur des périodes longues me permet de constater plus en détails les changements effectués. J’ai vécu les passages des ouragans et je dois vous dire que l’enlèvement des épaves dans les eaux de Saint-Martin a été vécue une véritable renaissance. D’abord d’un point de vue écologique mais surtout par cette volonté politique de regarder vers l’avenir sans avoir les stigmates du passé.

C’était un gros marché à organiser et je suis ravie que la Collectivité ait décidé de mener ça jusqu’au bout. L’île de Saint-Martin avait besoin de redorer son image auprès des touristes internationaux mais surtout auprès de sa population. Il y a encore tellement à faire mais c’est en bonne voie. » Anouck

« L’année 2022 aura été très mouvementée pour moi, mais pleine de solidarité aussi. Entre les blocages, la crise, les élections et le reste, j’ai eu peur que la population se divise encore plus mais au final, j’ai vu des gens se rassembler autour d’une même cause, celle de Saint-Martin. La reconnaissance de l’Unity Flag m’a par exemple beaucoup ému. Je suis peut-être naïf, mais j’ai l’impression que les tensions se sont apaisées et on en avait vraiment besoin après tout ce qu’on a vécu. 2022 c’était un peu l’année de la dernière chance… J’espère surtout que les politiques vont continuer à écouter les habitants pour améliorer la sécurité, le vivre ensemble et l’avenir de nos enfants. » Jeremy

