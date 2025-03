Micro-trottoir : Quel plat local fait chavirer vos papilles ?

La richesse du patrimoine culinaire saint-martinois est reconnue dans toute la Caraïbe et au-delà. Mais vous, quelle est la spécialité locale à laquelle vous ne résistez pas ?

Gérard (chauffeur) : Barbecue pour moi ! Je ne mange pas de porc alors j’opte principalement pour le poulet et sa petite sauce créole. Je ne refuse jamais une belle assiette de poisson non plus. Un bon court-bouillon de poisson avec des racines de légumes, de la banane, de la patate douce… Et avec ça, un grand verre d’eau !

Zoulaïka (étudiante) : À choisir, je prends les Johnny cakes. Mais il faut savoir qu’il existe deux façons de les préparer. On peut les faire frire ou bien les faire cuire au four. J’adore les deux. C’est tellement bon. J’en mange aussi bien au petit-déjeuner qu’en accompagnement d’un plat salé. C’est vraiment ma spécialité favorite.

John (chirurgien) : Ce que je préfère, c’est le thon. En plus, j’ai un bateau alors j’aime pêcher mon propre poisson. J’aime quand il est cuit en aller-retour, snacké avec un peu de sel, de poivre et de citron. Ça fond dans la bouche. Un peu de riz et des haricots rouges, pour accompagner un pavé de thon, c’est l’idéal. Je salive maintenant !

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter