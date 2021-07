MICRO-TROTTOIR : « Quel est votre ressenti à propos de ce véritable fléau que sont les sargasses ? »

« Entre les mauvaises informations diffusées afin de chasser les touristes du côté français et la lenteur des autorités à agir avec des tours de ramassage décents, je reste sans voix. La situation à Cul de Sac est hallucinante, c’est un véritable tapis de sargasses sans fin. Plus de navette pour aller à Pinel, les odeurs sont insupportables, on parle quand même ici d’émanations d’hydrogène sulfuré et d’ammoniac, alors on vit cloitré et ça va durer encore comme ça pendant deux semaines selon les prévisions de la DEAL (*). J’espère vraiment que les autorités vont réagir en amont pour accélérer les démarches de ramassage ! » Ludo

« Personne n’ignore que ce problème est récurrent, chaque année ça arrive et pourtant aucun officiel n’en tire de leçon. Ce qu’on vit en ce moment est à la fois invivable et inadmissible. Le temps de réactivité des personnes concernées me fait me poser beaucoup de questions. C’est toujours la même histoire et on se sent de plus en plus isolé face à la situation. Ça me laisse terriblement en colère. Et je ne parle même pas des conséquences économiques, la crise du Covid nous a déjà mis tous à genoux, l’invasion de sargasses va finir par nous achever. » Édouard

« L’échouage des sargasses fait certes partie du quotidien des saint-martinois, mais en être arrivé à un tel point me fait remettre énormément de choses en question, politiquement parlant. On a à présent accès à plus d’outils de prévisions comme le SAMtool Alert (**) qui fait un suivi par satellite du déplacement des sargasses, ou à des initiatives géniales telles que le Sargasse Project qui propose de transformer les sargasses en papier et en carton, avec une ambition d’économie circulaire, alors qu’est-ce que la Collectivité et même l’État attendent pour réfléchir à des solutions pérennes et proactives ? » Marie

(*) Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guadeloupe

(**) Développé par l’Observatoire Spatial du Climat (SCO)