MICRO-TROTTOIR : « Qu’aimeriez-vous lire dans le Faxinfo ? »

« Plus de reportages sur Saint-Martin, et la vie locale, quand vous faites des portraits par exemple. Même si on connait notre île, ça m’intéresse toujours d’apprendre de nouvelles choses sur tel endroit ou telle personne, que ce soit du côté français ou du côté hollandais, il ne faut pas se limiter. Dans la famille, on lit le Faxinfo depuis toujours, c’est devenu une habitude sans être une routine, mais quand il y a des nouvelles rubriques, c’est toujours bien. En tout cas, continuez comme ça ! » Maïna

« Je cherche souvent des informations sur la vie associative, sur les associations toute catégorie, pas seulement sportives. On lit souvent des comptes-rendus sur les activités ou les actions des associations quand celles-ci ont déjà eu lieu, ce serait intéressant de faire des articles qui annoncent les évènements associatifs plus souvent, en faire une sorte d’agenda tout en continuant d’en écrire sur ceux qui ont eu lieu. Comme un avant pour nous prévenir si on veut y aller et un après pour nous faire jalouser si jamais on l’a raté. » Nils

« J’aime bien les micros-trottoirs justement, il y en a eu plus dernièrement et c’est souvent ce que je lis en premier. Et les copains aussi, on en parle souvent entre nous. On croit souvent que les jeunes de Saint-Martin ne lisent pas les journaux et mais c’est faux. Il faudrait peut-être faire un micro-trottoir en demandant aux gens à quelle question de micro-trottoir ils voudraient répondre… voilà je vous ai donné une idée pour le prochain ! » Gabriel

L’idée germait déjà dans notre esprit et comme l’a si bien suggéré Gabriel, nous ne manquerons pas de prendre le pouls de la population saint-martinoise en matière et au travers de micro-trottoir pour sonder ses envies et ses opinions, en prendre bonne note dans une optique de parfaire notre contenu journalistique, et se rapprocher un peu plus d’elle sur le terrain, donc se rapprocher de vous. Merci à celles et ceux qui y ont déjà participé et merci d’avance aux autres qui accepteront de se prêter au jeu. _Vx