MICRO-TROTTOIR : Le tourisme en 2025 a-t-il boosté la restauration locale ?

Les restaurateurs du côté français de Saint-Martin ne sont pas déçus de la saison 2024-2025. Situés en bord de plage ou en centre-ville, les artisans du goût décrivent une activité touristique relativement soutenue cette année.

Eliott (gérant de restaurant) : La saison était bonne, on a bien travaillé. D’ailleurs, cette année était plus constante que l’an passé. On a déjà connu des hauts et des bas avec des moments plus creux en février mais cette année, on l’a moins ressenti. Autrement, comme chaque année, on a reçu beaucoup de canadiens et surtout des québécois qui viennent régulièrement pour notre cuisine française.

Angie (restauratrice) : On est assez satisfait. On a eu pas mal de visiteurs tout au long de la saison sur la Marina. Et, cette année, on a trouvé que la saison touristique s’étirait davantage que les années précédentes. Aujourd’hui encore, l’affluence reste bonne le midi. En plus, un nouveau bar ouvre sur la Marina, alors ça va attirer encore du monde !

Cédric (gérant de restaurant) : Dans l’ensemble, on ne peut pas se plaindre des chiffres. Malgré tout, je constate qu’on a reçu moins d’américains que prévu cette année. Pourtant, j’ai cru comprendre qu’ils étaient bien présents sur l’île, tout au long de la saison. Certains de mes clients m’ont confié qu’il leur était difficile de trouver un taxi qui les emmène jusqu’à la plage de Friar’s Bay. Il faudra réfléchir à ça pour la saison prochaine.

