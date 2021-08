MICRO-TROTTOIR « Êtes-vous prêt·e en cas de cyclone ?

« Oh que oui ! J’ai connu Irma et tous ceux qu’ils l’ont vécu pourront vous certifier que ça change une vie… d’être là, d’attendre, d’avoir peur, de le vivre et de retourner dehors le lendemain. Nous avons désormais tous les outils pour se préparer au mieux logistiquement mais au final, personne n’est jamais préparé à vivre quelque chose d’une telle ampleur. Une bonne préparation en amont, que ce soit le logement ou les vivres, ça influence énormément la façon dont vous allez vivre l’après.

Il ne faut surtout pas prendre les choses à la légère. On a eu beaucoup de chance cette semaine que la dépression soit remontée vers le nord, on s’en est sorti avec une petite tempête tropicale mais quand j’entends certains dire « ah c’est ça vos cyclones ? », ça me rend fou. Tous les ans, je renouvelle mon kit d’urgence, et tous les ans, je pousse les retardataires à faire pareil, on ne rigole pas avec Mère Nature ! »

Vincent

« Pas encore complètement mais je vous avoue que le début de semaine m’a bien rappelé l’importance de compléter le kit d’urgence et finir les derniers travaux de la maison pour éviter tout dommage inutile. On a tout perdu après le passage d’Irma, on est repartis de zéro, c’est le genre d’expérience qui vous marque au fer rouge.

Et pourtant la vie reprend son cours, le monde ne s’arrête pas de tourner et avec le temps, les gens oublient… ce que ça fait de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, de se retrouver à la rue, impuissant et sans ressource. Si des plans de prévention sont mis en place, il faut les suivre. Je vous donne ma parole que d’ici la fin de la semaine, mon kit d’urgence pour toute la famille sera prêt ! »

Patrick

« Pas du tout. Et je me rends compte qu’il faut que j’arrête de repousser. La liste du kit d’urgence est pourtant sur mon frigo, je n’ai donc aucune d’excuse pour m’y mettre. J’ai déjà quelques packs d’eau et un peu de denrées non-périssables mais rien en quantité suffisante pour tenir sur du moyen-long terme. Je n’habitais pas encore à Saint-Martin quand il y a eu l’ouragan Irma, c’est peut-être pour ça que je ne ressens pas l’importance et l’urgence de me préparer minutieusement mais les personnes autour de moi qui eux, étaient déjà ici, me lancent des grosses piqûres de rappel à chaque fois qu’on en parle. Pas uniquement pour le kit en lui-même mais les gens bien préparés peuvent aider les autres plus facilement, malgré les nombreuses histoires que j’ai pu entendre sur le « chacun pour soi » en cas de catastrophe, j’ai surtout retenu la grande solidarité qui a découlé de cette tragédie. »

Lisa