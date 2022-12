MICRO-TROTTOIR : Échanger les cadeaux de Noël que vous avez reçus, pour ou contre ?

« C’est difficile comme question, il paraît que ça se fait de plus en plus mais personnellement, je vais dire contre. Avant d’aller acheter les cadeaux de Noël pour ma famille, je réfléchis toujours à ce qui ferait vraiment plaisir, ou ce dont ils auraient besoin, pendant l’année j’essaye de les piéger pour avoir des indices sur les cadeaux qu’ils aimeraient, d’ailleurs ma mère devine à chaque fois quand je joue les détectives de Noël ! Et pour les cadeaux que je reçois, je les garde tous parce que c’est de la part de quelqu’un que j’aime. En fait, je n’ai jamais reçu quelque chose qui ne me plaisait pas. » Gabriel

« Une année, j’ai reçu un sac à main que j’avais déjà, même modèle, même coloris, j’étais bien embêtée jusqu’à ce ma fille me dise que j’avais la possibilité de l’échanger. Je pense qu’il n’y a que dans ce contexte-là que j’aurais pu le faire sinon j’ai toujours conservé ou utilisé tous les cadeaux qui m’ont été offerts. C’est une marque d’attention personnelle, et même si c’est arrivé que ça ne me plaise pas sur le moment, j’ai appris à les aimer. Par contre, depuis l’épisode du sac, je dis toujours aux personnes à qui j’offre quelque chose qu’ils ont la liberté d’échanger si ça ne leur correspond pas mais jusqu’ici, j’ai toujours fait mouche… enfin, à ma connaissance ! » Helen

« Pour, complètement pour. C’est une habitude depuis longtemps dans la famille. Je crois que j’ai dû échanger mon premier cadeau de Noël quand j’avais 12 ou 13 ans, c’était une robe avec une coupe que je n’aimais pas trop. J’ai même été avec ma tante qui me l’avait offerte et on a choisi ensemble. Je n’échange pas systématiquement, j’ai eu la chance de recevoir plein de cadeaux superbes mais parfois ça ne va pas ou je ne me vois pas l’utiliser au quotidien donc autant se faire plaisir jusqu’au bout pour rendre hommage. Personne n’a de problème avec ça dans ma famille en tout cas, tout le monde est détendu sur la question. S’il y a un échange, on dit toujours que c’est la faute d’un des lutins du Père Noël ! » Mimi

« On a justement eu ce grand débat pendant le réveillon de Noël de cette année ! Et la discussion était enflammée, il y avait deux camps radicaux, celui pour qui c’est inenvisageable d’aller échanger un cadeau de Noël et celui de la nouvelle génération qui n’a aucune culpabilité à l’idée de le faire. De mon côté, j’étais plutôt contre et finalement, en écoutant les différents arguments, j’ai un peu revu ma copie, mais plutôt dans la recherche de cadeau pour quelqu’un, pour prendre le temps de réfléchir à ce qui ferait plaisir et qui lui correspond. J’ai changé un cadeau une fois pour ma femme et ça m’a fait tout bizarre, mais c’est peut-être parce que c’était moi qui lui avait offert ! » Jean-Pierre

