MICRO-TROTTOIR : Devrait-on faire payer aux détenus leur séjour en prison ?

Face au problème de surpopulation carcérale en France et les dépenses massives qu’elle engendre, Gérald Darmanin, Garde des Sceaux, propose de faire contribuer les prisonniers aux frais d’incarcération. Une proposition de loi qui divise le gouvernement et le peuple français.

Franklin (trader) : Même si les salaires sont bas, je pense que c’est une bonne idée de demander réparation à ceux qui ont causé du tort à d’autres personnes et leurs familles à eux. Pour les prisonniers non solvables, par exemple, cela permettrait de récupérer l’argent qu’ils doivent aux victimes. Ils peuvent aussi régler leur amende au Trésor public, s’il y a. C’est une alternative tout-à-fait envisageable selon moi.

Jamsly (paysagiste) : L’idée part sûrement d’un bon sentiment en voulant régler les dommages et intérêts aux victimes mais je crains les dérives et les débordements du travail obligatoire en prison. On pourrait très bien demander aux prisonniers de faire des heures supplémentaires non rémunérées, leurs droits vont être moins respectés, c’est certain. Et être payé environ 5€ de l’heure, c’est de l’exploitation. Moi, je suis contre.

Robert (chef de rayon en magasin) : Si les prisonniers travaillent comme ceux qui sont en dehors des prisons, alors c’est censé être encadré de manière aussi légale. Personne n’accepterait d’être payé moins de 11€ l’heure en France et on ne laisserait pas le choix aux prisonniers ? Ce n’est pas juste. La justice n’est pas censée être aussi mauvaise que les détenus.

Propos recueillis par _LM