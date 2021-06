MICRO-TROTTOIR : “Couvre-feu à 20h en partie française, pour ou contre ?”

« Je suis contre. Contre parce que si c’est pour mettre un couvre-feu uniquement en partie française, ça n’a pas de sens quand tout le monde peut aller et venir entre les deux côtés de l’île. On me dit qu’il y a beaucoup plus de malades au covid mais comment savoir si les gens ont attrapé le virus du côté français et pas du côté hollandais ? On verra bien le 9 juin mais ça ne dit rien de bon tout ça, il faut que les saint-martinois aillent se faire vacciner ! » Peter

« Pour et contre à dire vrai. En tant que citoyenne responsable, je comprends la décision des officiels de durcir les mesures au vu des derniers chiffres, que ce soit les contaminations mais aussi les décès et les hospitalisés. Par contre, ça n’a que peu de sens si les mesures ne sont pas prises à l’unisson. Encore une fois, c’est au prix d’une saison touristique catastrophique que nous ressortirons de tout ça. J’espère que l’impact de ce couvre-feu montrera une amélioration de la situation parce que si nous devons à nouveau restreindre les déplacements, ça risque de créer de nouvelles tensions. Il faudrait, je pense aussi, informer la population quant à l’après-vaccination, beaucoup pensent que parce qu’ils sont vaccinés, ils ne doivent plus porter de masque ni respecter la distanciation sociale, même en étant vacciné, on peut être porteur du virus et le transmettre ! » Catherine

« Je suis pour. Je préfère devoir respecter un couvre-feu que de devoir refaire un confinement. Si tout le monde le respecte, ça devrait aider à faire baisser les contaminations, non ? Bon c’est pas très chouette de se retrouver coincée à la maison tous les soirs mais le plus important c’est de tous le faire pour qu’on puisse à nouveau revivre normalement. On en parle beaucoup avec mes copines, il y en a qui sont contre mais ça ne sert à rien de toute façon, il faut faire ça ensemble. Puis moi j’ai décidé d’en profiter pour me remettre au dessin au lieu de trainer avec les copains ! » Chandra