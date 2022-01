MICRO-TROTTOIR : Comment jugez-vous le début de la haute saison touristique  ?

Après les différents évènements qui ont bousculé le début d’une saison touristique déjà mise à mal par la crise sanitaire mondiale et les restrictions qui en ont découlé, l’activité touristique semble se stabiliser au vu des témoignages recueillis récemment. Témoignages qui soulignent à nouveau l’acharnement des uns et l’attachement des autres à Saint-Martin.

« Je ne vais pas mentir, ça a été laborieux mais ça commence à aller mieux. On avait bien entamé la saison malgré les conditions extraordinaires liées à la pandémie du covid-19, et puis il y a eu tous les blocages qui nous ont fait perdre l’espoir à peine retrouvé. Du jour au lendemain, plus de client. J’ai découvert aussi que le côté hollandais diffusait de mauvaises informations au peu de touristes qui s’aventuraient sur notre île, ça m’a encore plus démotivée… mais pas pour longtemps. Là, ça redémarre enfin, on retrouve un rythme de saison comme on a connu, ça n’est peut-être pas comme ça tous les jours mais on a des clients fidèles à l’hôtel où je travaille, et ça, ça aide à garder l’espoir et le sourire ! » Chris

« Je suis venu à Saint-Martin comme saisonnier et je suis assez surpris que les choses puissent changer si vite en si peu de temps. Les conséquences des blocages de décembre m’ont fait remettre en question ma présence ici mais je voulais vraiment rester parce que la vie ici est enrichissante d’un point vue humain, je n’ai vécu ça nulle part. Il y a une vraie solidarité entre les membres de mon équipe et moi, le travail est dur, on bosse sur la plage, les journées sont longues mais les touristes viennent et reviennent, comme si rien ne s’était passé de spécial dernièrement, comme si on vivait dans une bulle de paradis. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont un réel intérêt pour Saint-Martin, pas uniquement pour le cliché de la carte postale. Je continue de croiser les doigts pour que la saison continue comme ça, tout le monde le mérite. » Karl

« Je viens en vacances à Saint-Martin depuis plus de vingt ans et je ne changerais ça pour rien au monde. Ni la crise sanitaire ni les blocages ni les manifestations ne m’ont arrêtée et je ne suis pas la seule. Quand je suis arrivée, j’ai discuté avec beaucoup de personnes d’ici, du début de saison catastrophique, du fait qu’elles avaient l’impression de ne pas pouvoir souffler un peu ni se projeter en termes de chiffres d’affaires vu tout ce qui se passait en même temps. Maintenant, les esprits semblent plus apaisés. On est jamais à l’abri d’un contretemps ou d’un nouvel évènement fâcheux mais c’est plaisant de voir les plages bondées et les terrasses de restaurant remplies. » Annick

« Je travaille pour une agence de tourisme à l’étranger depuis plus de dix ans et Saint-Martin fait partie de mes destinations à mettre en avant. Pour être honnête avec vous, je n’ai jamais vraiment eu de difficultés à la vendre car pour la majorité des touristes venus ici, il y a un coup de cœur systématique pour Saint-Martin. Ils l’expliquent difficilement mais moi je les comprends car j’ai vécu la même chose. Je suis revenu pour mettre à jour mon dossier d’activités et prendre le pouls de la saison touristique qui démarre doucement mais sûrement. C’est incroyable la faculté qu’a cette île à se relever de toutes les adversités. Pourvu que ça dure ! » James