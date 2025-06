MICRO-TROTTOIR : Comment gérez-vous cette nouvelle saison cyclonique ?

La saison cyclonique 2025 a démarré hier, dimanche 1er juin. Cette année, les experts prévoient une activité supérieure à la moyenne. Alors, comment bien se préparer ?

Eddy (directeur d’agence d’assurance) : Irma a changé notre vie à tous. Luis, c’était grave, mais Irma, c’était pire. Je l’ai vécu et depuis, j’ai peur en cette saison. Il faut se préparer, c’est certain. Moi, j’achète des packs d’eau, des boîtes de conserve et j’essaie d’avoir un groupe électrogène pour maintenir le réfrigérateur en marche. Il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère, surtout avec les chaleurs qu’on connaît ces derniers temps.

Olsen (agent immobilier) : Je m’organise pour faire face à la saison cyclonique mais je n’ai pas peur. Je m’assure d’avoir le nécessaire en termes de trousse de secours, de batteries, de lampes en cas de coupure d’électricité. Bien sûr, une réserve d’eau et de nourriture. Et du matériel comme un réchaud. Mais je n’attends pas la saison cyclonique pour me préparer en cas de difficulté.

Sandy (commerçante d’épices) : Je n’y avais même pas pensé. De toute façon, on est dans les Antilles, on sait que ça arrive donc il faut accepter et se préparer. Mais ça ne sert à rien de se stresser. J’ai connu Luis et Irma mais je ne m’inquiète pas plus que ça. Si un cyclone arrive, on le sait à l’avance, les autorités et les locaux prennent les mesures nécessaires, on anticipe et on s’adapte.

Propos recueillis par LM