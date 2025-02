Micro-trottoir : Comment faites-vous face à la hausse des prix en supermarché ?

Les acteurs de la grande distribution s’inquiètent de l’augmentation des prix imposée par les industriels. Entre patience et astuces, les consommateurs traversent un début d’année difficile dans les rayons des supermarchés.

Christel (technicienne de surface) : Nous avons besoin de fruits et légumes, et ce genre de produits ne devraient pas être aussi chers aujourd’hui. J’ai été obligée d’arrêter d’acheter certains biscuits qu’adorait mon fils. Et, depuis quelque temps, je compare beaucoup les prix en magasin pour essayer de dépenser moins. Malheureusement, ici, nous n’avons pas beaucoup de choix en dehors des grandes surfaces. Les marchés de produits locaux sont presque inexistants sur l’île.

Claude (retraité) : Vous savez, j’aurai 85 ans dans quelques jours, alors je ne m’empêche plus d’acheter ce qui me fait plaisir. Même si les prix augmentent, je continue de consommer, on n’a pas le choix. Sinon, on reste chez soi. Mais effectivement, je viens justement d’acheter au primeur du coin quelques fruits. C’est vrai que la situation nous pousse à consommer mieux et davantage au sein des marchés locaux.

Marian (commerçante) : À dire vrai, on ne peut pas faire grand-chose contre la hausse des prix, on fait avec. En revanche, concernant les produits que je vends, je les fais entièrement maison. C’est plus économique pour un produit fini de meilleure qualité. Pour le reste de la marchandise, je continue de me fournir en Guadeloupe et en Martinique même si les prix augmentent. On s’adapte. On reste patient, en espérant que ça change bientôt.

