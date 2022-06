MICRO-TROTTOIR : « Ce dimanche 19 juin, on fête tous les papas. Comment allez-vous célébrer le vôtre ? »

« C’est une fête qui me tient particulièrement à cœur. Mon père biologique est parti avant ma naissance et c’est mon oncle qui m’a élevé. Je lui dois tout, il m’a appris énormément de choses, il a toujours été là pour moi, dans les moments durs comme dans les moments importants dans ma vie. Chaque année, pour la fête des pères, je prévois de faire quelque chose de spécial avec lui, c’est un homme qui travaille beaucoup et qui est très généreux, il ne pense pas souvent à prendre du temps pour lui, à faire des choses qui lui font plaisir parce qu’il est heureux de rendre les autres heureux. Cette année, je voudrais l’emmener monter à cheval parce que c’est un rêve depuis qu’il est enfant mais il ne l’a jamais fait. Et moi non plus… alors ce sera l’occasion de vivre ça ensemble ! Bon fête, papou. » Jeremyah

« Depuis que je suis toute petite, à chaque fête des pères, mon papa prépare un gigantesque petit-déjeuner pour toute la famille, on a essayé de lui faire comprendre que c’était à nous d’être aux petits soins pour lui mais il n’a jamais rien voulu entendre. Sa façon à lui de célébrer sa fête, c’est de s’occuper de tout. On a même essayé d’organiser un petit-déjeuner ‘spécial papa’ la veille de la fête des pères mais il a deviné et le jour J, il était déjà en train de tout préparer dans la cuisine et sur la terrasse, il est impayable. C’est un papa génial et un grand-père incroyable. Alors pour cette année, je vais encore tenter de le devancer mais ça risque d’être compliqué. En tout cas, on va lui faire sa fête toute la journée. » Maxine

« On a un rituel avec mes sœurs, on va tous les ans faire une randonnée avec notre daddy pour la fête des pères. Il attend toujours ça avec impatience. Une année, il a cru qu’on avait oublié alors qu’on faisait exprès, il était ronchon jusqu’au matin de la fête des pères. On s’est toutes levées de bonne heure pour préparer un pique-nique petit-déjeuner et on l’a embarqué vers Pic Paradis. Il était tellement heureux. On s’est installé sur la colline pour profiter du lever du jour en pique-niquant et on a continué la balade. Même si on avait déjà fait cette promenade, on avait l’impression que c’était sa première fois. Et il nous a raconté des histoires qu’on a déjà entendues mille fois, mon papa quoi ! » Souli

« Cette année, ce sera la première fois que mon père ne sera pas avec moi. Il est décédé il y a quelques mois, on était très proches et c’est encore très dur pour moi, spécialement ce jour-là parce que la fête des pères est une journée qui comptait beaucoup pour nous. Malgré tout, on prenait toujours le temps de faire quelque chose ensemble, que ce soit un tour en jet-ski, une session de plongée, ou même aller au cinéma, parfois ça n’était pas grand-chose mais on en profitait pleinement. Pour lui rendre hommage cette année, même si ce sera avec le cœur lourd, je vais cuisiner son plat préféré et faire une longue promenade sur la plage parce qu’il adorait ça. C’est en pensant aux morts qu’on les garde vivants. Bon fête, mon papa. » Killian

