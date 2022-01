MICRO-TROTTOIR BYE BYE 2021 : « Quelles sont vos résolutions pour l’année 2022 ? »

« Passer plus de temps avec ma famille. J’ai commencé un nouveau travail en début d’année qui est très prenant, je suis très heureux depuis mais j’ai délaissé un peu ma famille et mes amis, on me le dit souvent. Je leur ai promis de mieux m’organiser pour être avec eux, en tout cas, d’en profiter sans penser au travail ou ce que j’ai à faire le lendemain. Surtout qu’on est très proches dans ma famille, j’ai 6 frères et sœurs et je n’ai plus envie de passer à côté des choses importantes qu’ils peuvent vivre. Participer à ce micro-trottoir me donne d’ailleurs l’occasion de leur dire que je les aime, merci ! » Jason

« Prendre soin de moi et des autres. J’ai eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années et ça nous rappelle toujours à quel point la vie est fragile et précieuse. J’ai envie de m’écouter plus et c’est d’ailleurs ce que je fais maintenant vu que je suis venue à Saint Martin alors que ça faisait plus de 10 ans que j’en parlais, et je repoussais toujours, prise dans le rythme de la vie quotidienne. Maintenant je suis là, je me suis fait plaisir et ça me fait des souvenirs incroyables, je rencontre tellement de personnes adorables. L’île est belle mais son âme l’est encore plus. Prenez soin de vous ! » Nadine

« Peut-être que je devrais penser moins aux choses futiles de la vie, parfois je m’énerve pour des choses qui n’ont finalement pas d’importance, j’oublie l’essentiel, je voudrais gérer mieux tout ça. Mes proches me disent que je gâche mon énergie inutilement, mais c’est une chose de le savoir et une autre de ne plus le faire ! En tout cas, j’espère que 2022 continuera à être bonne pour les gens de ma famille et mes amis, qu’ils aient la santé et que tout se passe au mieux. » Nessa

« C’est simple, j’ai la même résolution chaque année : arrêter de fumer ! Je sais, je sais, ça n’est pas très original et chaque premier janvier, j’arrive à ne pas fumer mais je manque cruellement de volonté. J’ai tout essayé mais rien n’y fait, les mauvaises habitudes ont la vie dure. J’ai fait le pari avec mon meilleur ami que 2022 sera la bonne, je suis même prêt à essayer l’hypnose, c’est dire si je suis motivé. Revenez me voir en décembre 2022, on verra si j’ai une nouvelle résolution à vous confier ! » Marc-Antoine