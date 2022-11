Métro, tram, bus : l’île de Saint-Martin s’affiche en grand à Paris !

Dans le but de promouvoir la destination Saint-Martin, l’Office de Tourisme, Atout France et Voyage Privé se sont associés pour une campagne d’affichage métro, tram et bus dans Paris du 1er au 7 novembre 2022.

Alors que les températures baissent progressivement sur la capitale, l’Office de Tourisme de Saint-Martin et Atout France ont initié une campagne d’affichage avec Voyage Privé pour donner des envies de soleil aux parisiens.

Cette opération de grande ampleur s’inscrit dans un plan de communication orchestré par l’agence Indigo Unlimited qui représente l’île à Paris visant à mettre en avant la destination Saint-Martin avec un objectif de notoriété et de conversion.

Au total la Friendly Island sera présente sur 1175 faces mix grand format à l’arrière des bus de la capitale, 475 faces format Flash dans le métro et le tram, complétées par un dispositif sur les quais de 120 faces de 12 m². Cette puissance d’affichage engendrera environ 125 millions de contacts sur une cible parisienne, CSP+, âgée entre 25 et 49 ans.

En associant Atout France et Saint-Martin à Voyage Privé, leader des ventes de voyage haut de gamme en ligne en Europe, la Friendly Island s’offre une visibilité impactante dans toute la capitale. Voyage Privé vise également à booster les ventes de Saint-Martin à travers un dispositif online impactant et ciblé auprès d’une audience ultra qualifiée, à la fois externe (acquisition) et interne (homepage, newsletter, réseaux sociaux).

